İzmir’in Bornova ilçesi Erzene bölgesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan plan değişikliklerine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay tepki gösterdi. Tugay, planlara hukuki itirazda bulunduklarını açıkladı.

Plan değişikliği ve mülkiyet durumu

Bakanlık, Manisa Yolu üzerinde yer alan geniş arazilerdeki zeytinlikleri imara açtı. Plan değişikliği tamamlanırken, Batıçim’in mülkiyetindeki arazilere konut izni verildi. Batıçim’in yönetiminde eski İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne de görev alıyor.

Tugay’dan açıklama

Başkan Tugay, plan değişikliklerini doğru bulmadıklarını belirterek, “O planlar kesinlikle doğru bulduğumuz kararlar değil. İtiraz ettik, hukuki süreç başlatıldı” dedi. Tugay ayrıca, uzlaşı ve işbirliği ile ilerlenmesi gerektiğini vurguladı ve Bakanlıktan, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ve ilgili ilçe belediyesinin görüşünü almadan plan kararı alınmamasını istedi.

Kamu ve sosyal alan vurgusu

Tugay, İnciraltı’nda yapılan planlama örneğini hatırlatarak, “Sosyal alanlardan, kamusal alanlardan ödün verilmedi. Ulaşım ve altyapı her yönüyle düşünüldü” dedi. Ancak Erzene planına ilişkin olarak, kendi kafalarına göre alınan kararları kabul etmeyeceklerini belirtti.