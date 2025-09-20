Bornova’da 19 Eylül Gaziler Günü, resmi törenler ve etkinliklerle kutlandı. Cumhuriyet Meydanı’ndaki törenin ardından Dramalılar Köşkü’nde kahvaltı programı düzenlendi, Abide-i Hürriyet Meydanı’nda gaziler ve şehit yakınlarıyla buluşuldu.

Cumhuriyet Meydanı’nda Tören

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Bornova Kaymakamı Muzaffer Şahiner, 57. Topçu Tugayı Garnizon Komutanı Tuğgeneral Tarık Demirci ve Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, gaziler ve şehit yakınlarıyla birlikte Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği İzmir Şubesi Başkanı İlker Türkol, “19 Eylül Gaziler Günü, Kurtuluş Savaşı’ndan 15 Temmuz’a kadar vatan için mücadele eden tüm gazilerin şeref günüdür. Gazilerimizin günü kutlu olsun” dedi.

Dramalılar Köşkü’nde Kahvaltı

Resmi törenin ardından Dramalılar Köşkü’nde kahvaltı programı düzenlendi.

Kaymakam Muzaffer Şahiner, gazilere teşekkür ederek, “Hakkınızı ödemek mümkün değil. Her zaman devletimizin ve milletimizin emrindesiniz” ifadelerini kullandı.

Tuğgeneral Tarık Demirci ise üniformanın anlamına dikkat çekerek, “Geriye baktığımda ‘İyi ki ülkem için mücadele vermişim’ diyorum. Bu kıymeti çocuklarımıza anlatmalıyız” dedi.

Gaziler Gurur Kaynağımız

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, gazilerin Türk milletinin en büyük gurur kaynaklarından biri olduğunu vurguladı:

“Gazilerimizin her biri Cumhuriyetimizin varlığında ve özgürlüğünde büyük emeğe sahiptir. Sizleri her zaman anmak temel görevimizdir.”

Abide-i Hürriyet Meydanı’nda Anlamlı Buluşma

Kahvaltının ardından gaziler ve şehit yakınları, Abide-i Hürriyet Meydanı’na götürüldü. Başkan Eşki, meydandaki heykel ve anıtların taşıdığı anlamları anlattı. Program, gazilerle yapılan samimi sohbetlerle sona erdi.