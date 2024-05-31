Bornova Belediyesi'nin düzenlediği üçüncü Bornova Halk Dansları Festivali, renkli görüntüler eşliğinde başladı. Onlarca ekip ve yüzlerce dansçının katılımıyla gerçekleşen etkinliğe Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki de katıldı. Büyükpark'ta kurulan tanıtım stantlarını gezen Başkan Eşki, daha sonra horon da oynadı. Başkan Eşki, festivalin açılışında yaptığı konuşmada, kültürel değerleri yaşatmanın önemine vurgu yaparak, tüm Bornovalıları etkinliklere davet etti.

Festival, Küçükpark'tan Büyükpark'a uzanan kortej geçişiyle başladı. Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi önünde toplanan halk oyunları ekipleri, yöresel kıyafetleriyle Suvari Caddesi üzerinden Ayfer Feray Açık Hava Tiyatrosu'na yürüdü.

Başkan Eşki, temel belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra kültür alanındaki çalışmalara da önem verdiklerini belirterek, Bornova'nın kültür zenginliğini festivallerle daha da tanınır hale getirmeyi amaçladıklarını dile getirdi. Festivalin, kültürel değerleri yaşatmak adına önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Festival kapsamında birçok etkinlik düzenleniyor. Sivil Toplum Kuruluşları THM ve Kadın Korosu'nun sahne aldığı konserin yanı sıra "Horona Tutuşanlar" adlı panel gerçekleştirildi. Ayrıca, Karadeniz'den Anadolu'ya başlıklı gösteri büyük ilgi gördü.

Etkinlik, 3 Haziran Pazartesi gününe kadar devam edecek. Festival kapsamında kurulan stantlar ziyaret edilebilecek ve çeşitli gösteriler izlenebilecek. Bornova Halk Dansları Festivali'nin coşkusu, hafta sonu boyunca Ayfer Feray Açıkhava Tiyatrosu, Çamdibi Atatürk Parkı ve Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Açıkhava Tiyatrosu'nda devam edecek.