24 ekip ve 700'den fazla dansçının sahne aldığı festival, Perşembe ve Cuma günü Ayfer Feray Açıkhava Tiyatrosu'nda, Cumartesi günü Çamdibi Atatürk Parkı'nda yapılan buluşmaların ardından Pazar akşamı Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'ndaki Amfi Tiyatro'da binlerce Bornovalı'nın katılımıyla gerçekleşen final gösterisiyle noktalandı.

"Önümüzdeki yıllarda bu festivali hep birlikte büyüteceğiz”

Halk oyunlarının kültürümüzün en büyük zenginliklerden olduğunu belirten Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, “Bornova Belediyesi olarak her figürüyle, her adımıyla tarihimizden akan tüm bu zenginliği sizlerle buluşturmak istedik. Bu anlamda katılımcı ekiplere, Ege Üniversitesi Konservatuvarı’na, emek veren çalışma arkadaşlarıma ve katılımları ile bu coşkuya ortak olan tüm Bornovalılara teşükkür ediyorum. Önümüzdeki yıllarda bu festivali hep birlikte daha da büyüteceğiz” dedi.