Onlarca ekip ve yüzlerce dansçının katılımıyla gerçekleşen festival, Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda muhteşem bir final gösterisiyle taçlandırıldı.

24 ekip ve 700'den fazla dansçının katılımıyla gerçekleşen Bornova Halk Dansları Festivali, büyük bir coşkuyla kutlandı. Festival etkinlikleri, Perşembe ve Cuma günleri Ayfer Feray Açıkhava Tiyatrosu'nda, Cumartesi günü Çamdibi Atatürk Parkı'nda düzenlenen buluşmaların ardından Pazar akşamı Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'ndaki Amfi Tiyatro'da final gösterisiyle sona erdi.

Festivalin heyecanına tanıklık eden Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, yaşanan coşkunun önümüzdeki yılların bir göstergesi olduğunu belirtti. Halk oyunlarının kültürümüzün önemli bir zenginliği olduğunu vurgulayan Başkan Eşki, katılımcı ekiplere, Ege Üniversitesi Konservatuvarı'na ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Başkan Eşki, "Önümüzdeki yıllarda bu festivali daha da büyüteceğiz" sözleriyle gelecek yıllar için umut dolu bir mesaj verdi.