Bornova Belediyesi, 30 Ağustos-9 Eylül 2024 tarihlerinde düzenlenecek olan 93. İzmir Enternasyonal Fuarı'nda, İzmirli vatandaşlara hem hizmet ve yatırımlarını tanıtacak hem de ilçenin kültürel ve sosyal zenginliklerini sergileyecek. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, fuarın açılış ve kapanış günlerinin Kurtuluş Savaşı'nın iki önemli günü olduğunu belirterek, bu coşkuyu standlarında yaşatacaklarını ifade etti.
Zengin etkinlik programı
Bu yılki fuar boyunca Bornova Belediyesi, çeşitli renkli etkinlikler sunacak. Her gün saat 18.00-19.00 arasında düzenlenecek çikolata atölyesi ile başlayacak etkinlikler arasında, bilim atölyeleri, tohum topu yapımı, akıl ve zeka oyunları, halk oyunları gösterileri, spor şovları ve çalgı yapım atölyeleri bulunacak. Ayrıca, Bornova Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından üretilen coğrafi işaretli Bornova Kınalı Bamyası da fuar standında ziyaretçilere sunulacak.
Zafer coşkusu yaşanacak
Fuarın açılış günü olan 30 Ağustos ve kapanış günü olan 9 Eylül'de Bornova Belediyesi standında bayrak dağıtımı yapılacak ve halk oyunları gösterileri ile coşku yaşanacak. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, bu iki tarihi günün büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "30 Ağustos ve 9 Eylül tarihlerinde fuarımızın daha anlamlı hale geldiğini düşünüyoruz. Bu özel günlerde, ulusumuzun mücadelesinin zaferini coşku içinde yaşatacağız. Cumhuriyet kenti olarak yaptığımız çalışmaları İzmirlilere tanıtma fırsatını değerlendireceğiz ve herkesi standımızı ziyaret etmeye davet ediyoruz" dedi.
BORNOVA BELEDİYESİ FUAR ETKİNLİK PROGRAMI
30 Ağustos Cuma
18:00-19:00 Çikolata Atölyesi
19:00-20:00 Halk Oyunları Gösterisi (Osman Yardım)
20:00-21:00 Kadın Aile Atölye Çalışması
Bayrak Dağıtımı
31 Ağustos Cumartesi
18:00-19:00 Çikolata Atölyesi
19:00-20:00 Vals Gösterisi (Ece İstek-Şenol Ağrıdağ)
Pasta Kesimi (Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ile birlikte)
Kınalı Bamya Dağıtımı
1 Eylül Pazar
18:00-19:00 Çikolata Atölyesi
19:00-20:00 Bilim Atölyesi
20:00-21:00 Ağaç Kafalı Anahtarlık Yapımı (Navruz Çalışal)
20:15-20:30 Kadın Aile Ritm Grubu
Kınalı Bamya Dağıtımı
2 Eylül Pazartesi
18:00-19:00 Çikolata Atölyesi
18:00-19:00 Kadın Aile Atölye Çalışması
19:00-20:00 Tohum Topu Yapımı Atölyesi
20:00-21:00 Takı Tasarım Atölyesi (Yetişkinler için)
3 Eylül Salı
18:00-19:00 Çikolata Atölyesi
18:00-20:00 Diyetisyen
19:00-20:00 Çalgı Yapım Atölyesi (Erkan Çabuk)Etnik Müzik Dinletisi (Seçil
SAYKAN-Ece İstek-Erkan Çabuk-Sinan Kurşun-Sinan Ağrıdağ)
20:00-21:00 Kadın Aile Atölye Çalışması
4 Eylül Çarşamba
18:00-19:00 Çikolata Atölyesi
19:00-20:00 Bilim Atölyesi
20:00-21:00 Satranç (Esergül Öztürk-Sergen İlbars)
5 Eylül Perşembe
18:00-19:00 Çikolata Atölyesi
18:00-20:00 Diyetisyen Görüşmesi
19:00-20:00 Bilim Atölyesi
20:00-21:00 Tohum Topu Yapımı
18:00-19:00 Çikolata Atölyesi
19:00-20:00 Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesi (Çocuk) (Esergül Öztürk-Sergen İlbars)
20:00-21:00 Cimnastik Gösterisi
6 Eylül Cuma
18:00-19:00 Çikolata Atölyesi
19:00-20:00 Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesi (Çocuklar için) (Esergül Öztürk-Sergen
İlbars)
20:00-21:00 Cimnastik Gösterisi
7 Eylül Cumartesi
18:00-19:00 Çikolata Atölyesi
19:00-19:30 Çamdibi Çocuk Halk Oyunları Ekibi Gösterisi (Metehan Turan)
19:30-20:00 Taekwondo Gösterisi
20:00-21:00 Bilim Atölyesi
Kınalı Bamya Dağıtımı
8 Eylül Pazar
18:00-19:00 Çikolata Atölyesi
19:00-20:00 Çalgı yapım Atölyesi (Erkan Çabuk)
20:00-21:00 Kadın Aile Atölye Çalışması
Kınalı Bamya Dağıtımı
9 Eylül Pazartesi
18:00-19:00 Çikolata Atölyesi
19:00-20:00 Halk Oyunları (Osman Yardım)
20:00-21:00 Kadın Aile Atölye Çalışması
Bayrak Dağıtımı