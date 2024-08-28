Bornova Belediyesi, 30 Ağustos-9 Eylül 2024 tarihlerinde düzenlenecek olan 93. İzmir Enternasyonal Fuarı'nda, İzmirli vatandaşlara hem hizmet ve yatırımlarını tanıtacak hem de ilçenin kültürel ve sosyal zenginliklerini sergileyecek. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, fuarın açılış ve kapanış günlerinin Kurtuluş Savaşı'nın iki önemli günü olduğunu belirterek, bu coşkuyu standlarında yaşatacaklarını ifade etti.

Zengin etkinlik programı

Bu yılki fuar boyunca Bornova Belediyesi, çeşitli renkli etkinlikler sunacak. Her gün saat 18.00-19.00 arasında düzenlenecek çikolata atölyesi ile başlayacak etkinlikler arasında, bilim atölyeleri, tohum topu yapımı, akıl ve zeka oyunları, halk oyunları gösterileri, spor şovları ve çalgı yapım atölyeleri bulunacak. Ayrıca, Bornova Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından üretilen coğrafi işaretli Bornova Kınalı Bamyası da fuar standında ziyaretçilere sunulacak.

Zafer coşkusu yaşanacak

Fuarın açılış günü olan 30 Ağustos ve kapanış günü olan 9 Eylül'de Bornova Belediyesi standında bayrak dağıtımı yapılacak ve halk oyunları gösterileri ile coşku yaşanacak. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, bu iki tarihi günün büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "30 Ağustos ve 9 Eylül tarihlerinde fuarımızın daha anlamlı hale geldiğini düşünüyoruz. Bu özel günlerde, ulusumuzun mücadelesinin zaferini coşku içinde yaşatacağız. Cumhuriyet kenti olarak yaptığımız çalışmaları İzmirlilere tanıtma fırsatını değerlendireceğiz ve herkesi standımızı ziyaret etmeye davet ediyoruz" dedi.

BORNOVA BELEDİYESİ FUAR ETKİNLİK PROGRAMI

30 Ağustos Cuma

18:00-19:00 Çikolata Atölyesi

19:00-20:00 Halk Oyunları Gösterisi (Osman Yardım)

20:00-21:00 Kadın Aile Atölye Çalışması

Bayrak Dağıtımı

31 Ağustos Cumartesi

18:00-19:00 Çikolata Atölyesi

19:00-20:00 Vals Gösterisi (Ece İstek-Şenol Ağrıdağ)

Pasta Kesimi (Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ile birlikte)

Kınalı Bamya Dağıtımı

1 Eylül Pazar

18:00-19:00 Çikolata Atölyesi

19:00-20:00 Bilim Atölyesi

20:00-21:00 Ağaç Kafalı Anahtarlık Yapımı (Navruz Çalışal)

20:15-20:30 Kadın Aile Ritm Grubu

Kınalı Bamya Dağıtımı

2 Eylül Pazartesi

18:00-19:00 Çikolata Atölyesi

18:00-19:00 Kadın Aile Atölye Çalışması

19:00-20:00 Tohum Topu Yapımı Atölyesi

20:00-21:00 Takı Tasarım Atölyesi (Yetişkinler için)

3 Eylül Salı

18:00-19:00 Çikolata Atölyesi

18:00-20:00 Diyetisyen

19:00-20:00 Çalgı Yapım Atölyesi (Erkan Çabuk)Etnik Müzik Dinletisi (Seçil

SAYKAN-Ece İstek-Erkan Çabuk-Sinan Kurşun-Sinan Ağrıdağ)

20:00-21:00 Kadın Aile Atölye Çalışması

4 Eylül Çarşamba

18:00-19:00 Çikolata Atölyesi

19:00-20:00 Bilim Atölyesi

20:00-21:00 Satranç (Esergül Öztürk-Sergen İlbars)

5 Eylül Perşembe

18:00-19:00 Çikolata Atölyesi

18:00-20:00 Diyetisyen Görüşmesi

19:00-20:00 Bilim Atölyesi

20:00-21:00 Tohum Topu Yapımı

18:00-19:00 Çikolata Atölyesi

19:00-20:00 Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesi (Çocuk) (Esergül Öztürk-Sergen İlbars)

20:00-21:00 Cimnastik Gösterisi

6 Eylül Cuma

18:00-19:00 Çikolata Atölyesi

19:00-20:00 Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesi (Çocuklar için) (Esergül Öztürk-Sergen

İlbars)

20:00-21:00 Cimnastik Gösterisi

7 Eylül Cumartesi

18:00-19:00 Çikolata Atölyesi

19:00-19:30 Çamdibi Çocuk Halk Oyunları Ekibi Gösterisi (Metehan Turan)

19:30-20:00 Taekwondo Gösterisi

20:00-21:00 Bilim Atölyesi

Kınalı Bamya Dağıtımı

8 Eylül Pazar

18:00-19:00 Çikolata Atölyesi

19:00-20:00 Çalgı yapım Atölyesi (Erkan Çabuk)

20:00-21:00 Kadın Aile Atölye Çalışması

Kınalı Bamya Dağıtımı

9 Eylül Pazartesi

18:00-19:00 Çikolata Atölyesi

19:00-20:00 Halk Oyunları (Osman Yardım)

20:00-21:00 Kadın Aile Atölye Çalışması

Bayrak Dağıtımı