İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Birimleri, Mürselpaşa Bulvarı Bornova istikameti üzerinde sol şeritte meydana gelen trafik kazasıyla ilgili açıklama yaptı. Yetkililer, olay yerinde güvenlik önlemlerinin alındığını ve araçları yoldan kaldırma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Alternatif güzergah önerisi

Kazanın ardından bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Yetkililer, Ballıkuyu mevkisine kadar uzanan birikmenin sürdüğünü ve sürücülerin alternatif güzergâhları kullanmasının faydalı olacağını ifade etti.