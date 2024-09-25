Bornova Belediyesi, beşinci kez düzenleyeceği Kitap Günleri etkinliği ile okuyucuları ağırlamaya hazırlanıyor. 27 Eylül – 6 Ekim 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek bu özel etkinlikte, Türkiye’nin ilk aktif yazar kooperatifi olan İzmir Yazarlar Kooperatifi (İZYAKO) tam kadro katılım göstererek 22 yazarla yer alacak.

Tam Kadro ile Kırk İki İmza Günü ve Söyleşi

On gün boyunca devam edecek olan etkinlikte, toplamda kırk iki imza günü ve bir söyleşi düzenlenecek. İZYAKO'nun değerli yazarları, okuyucularıyla buluşma fırsatı yakalayacak. Etkinlikte yer alacak yazarlar arasında Serkan Esen, Ayşe Manav, Aysun Nacarfırat, Bekir Bayraktar, Şule Özkul ve daha birçok isim bulunuyor. Katılacak diğer yazarlar ise şöyle: Kadir Karpuz, Yurdagül Kayışçı, Songül Esiliklier, Serap Üstün Kütahya, Nuray Çetingöz, Urim Babacan, Fazilet Kırtay, Mezide Yılmaz, Neslihan Yiğitler, Tayfun Yalçıntaş, Turgut Üzüm, Betül Özlem Yurdakul, Birgül Sevil Tekinay, Teslime Yılmaz, Dudu Nur Kara ve Gülin Gerçeker.

Serkan Esen ile Tam Bağımsızlık Üzerine Düşünceler

Etkinlik programında dikkat çeken bir diğer unsur ise İZYAKO Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Esen’in 2 Ekim Çarşamba günü gerçekleştireceği söyleşi. Bu söyleşi, Mustafa Kemal Atatürk’ün Millî Mücadele ile başlayan ve Cumhuriyet devrimleri ile devam eden Tam Bağımsızlık anlayışını ele alacak. Söyleşi, Bornova Büyük Park'ta kurulacak olan Odyssia Sahnesi’nde gerçekleşecek.