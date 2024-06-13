Bornova Belediyesi, park ve bahçelerin bakımını daha etkili bir şekilde yapabilmek amacıyla 4 adet yeni nesil çim biçme traktörü satın aldı. Bu traktörler, daha yüksek kapasiteli ve güçlü olduğu için geniş alanlarda normal çim biçme makinelerine göre iki katından fazla hız sağlıyor.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, bu yeni yatırımın önemine vurgu yaparak, yaklaşan yaz aylarında Bornovalıların serinlemek için sıklıkla tercih ettiği parkları bakımlı ve estetik hale getireceklerini belirtti. Ayrıca, traktörlerin parkların bakımında önemli bir avantaj sağlayacağını ifade etti.

Başkan Eşki, ayrıca Bornova'da kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmayı da hedeflediklerini vurguladı. Bu doğrultuda, mevcut parkların bakımının eksiksiz yapılacağını ve yeni parklar oluşturulacağını söyledi. Hedeflerinin, daha estetik bir kent oluşturmanın yanı sıra küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle mücadelede yeşil alan oranını artırmak olduğunu belirtti.

Başkan Eşki, son olarak makine parkının güçlendirilmesinin, mesai arkadaşlarının daha verimli çalışmasını sağlayacağını vurguladı. Bu da park ve bahçelerin daha düzenli ve bakımlı olmasına katkı sağlayacak.