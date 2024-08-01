İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan Dökümcüler Sanayi Sitesi'nde çeşitli işletmelere ait paletlerin toplandığı alanda yaşanan patlama, bölgedeki vatandaşları tedirgin etti. Patlama sonrası çevredeki araçlarda hasar meydana gelirken, olayın ihbar edilmesiyle birlikte bölgeye hızla itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bazı araçlarda hasar meydana geldi

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, patlamanın kaynağını tespit ederek çevre güvenliğini sağladı ve yangını kontrol altına aldı. Müdahale sırasında orijinalda çevrede bulunan bazı araçlarda da maddi hasar meydana geldiği belirlendi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın kısa sürede söndürüldü ve olayın büyümesi engellendi.