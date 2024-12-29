Trafik Hastanesi olarak da bilinen Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi’ne ulaşmak oldukça pratik. Hastane ve doktor randevusu olan hastalar ve ziyaretçiler farklı ulaşım seçenekleriyle, sağlık hizmetlerinden faydalanmak için hastaneye rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Detaylı ulaşım bilgileri ve yönlendirmeler için haberimizi inceleyebilirsiniz. Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi’ne nasıl gidilir? İşte detaylar…

Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi’ne nasıl gidilir?

Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi’ne ulaşım sağlamak isteyen hastane randevusu olan hastalar, havayolundan İZBAN tramwayı ile Adnan Menderes Havalimanı durağından Halkapınar durağına, oradan da METRO ile aktarma yaparak EVKA-3 son durağına gelecektir. Devamı ESHOT ile otobüs terminalinden ise direk ESHOT ile Otogar durağından aşağıdaki gibi gelebilirler.

Şehir içinden gelen hastalar için ise ESHOT Durak No: 31467 - Türkan Özilhan Devlet Hastanesi’nden geçen otobüsler aşağıdaki gibidir.

67- PINARBAŞI - EVKA3 METRO

111- NALDÖKEN - EVKA3 METRO

314- EVKA 3 - BORNOVA METRO

317- KAVAKLIDERE - EVKA3 METRO

988- KEMALPAŞA - EVKA3 METRO ile ulaşım sağlayabilirler.

KURUM: BORNOVA TÜRKAN ÖZİLHAN DEVLET HASTANESİ

ADRES: Ankara Asfaltı Üzeri 4. Sanayi Sitesi Girişi No: 305/A Bornova/İzmir

SABİT TELEFON: +90 (232) 375 58 58

SABİT TELEFON: +90 (232) 375 55 58

FAKS: +90 (232) 375 55 60

ELEKTRONİK POSTA: [email protected]

KEP: [email protected]

WEB: http://bornovadh.saglik.gov.tr