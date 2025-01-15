Bornova Belediyesi’nin düzenlediği ve bu yıl 5.’si gerçekleşecek olan Bornova Uluslararası Kısa Film Günleri, 18-19-20 Nisan tarihlerinde sanatseverlere kapılarını açıyor. Retrospektif temasıyla hazırlanan etkinlikte kısa film gösterimlerinden atölyelere, konferanslardan sektörel buluşmalara kadar geniş bir program sunulacak.

Retrospektif temasıyla sinema şöleni

Bu yılki etkinlik, sinema tarihine ışık tutan retrospektif seçkilerle geçmişin izlerini günümüze taşıyacak. Kurmaca, animasyon ve belgesel türlerinde dikkat çeken kısa filmler, izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak. Etkinlik yalnızca bir festival değil, aynı zamanda sektöre katkı sağlayacak bir platform olacak. Pitching Platformu, genç sinemacılara projelerini tanıtma fırsatı sunarken, düzenlenecek atölye ve konferanslar sektör profesyonelleriyle katılımcıları bir araya getirecek.

“Sanatın kalbi Bornova’da atacak”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Uluslararası Kısa Film Günleri’nin Bornova’nın sanat ve kültür merkezi olma misyonunu güçlendirdiğini belirtti. Başkan Eşki, “Bu etkinlik, Bornova’yı ulusal ve uluslararası sinema dünyası için bir buluşma noktası haline getiriyor. Sektöre ilham veren, genç yetenekleri destekleyen ve sanatı herkesin yaşamına dahil eden bir platform oluşturuyoruz. Baharın enerjisiyle bu yıl etkinliğimizi daha da güçlendireceğiz” dedi.