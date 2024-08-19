Türkiye ve AB arasındaki Şehir Eşleştirme-II programı kapsamında yürütülen Bornova ve Heidelberg Belediyeleri Arasında İklim Uyum Şehir Eşleştirme Projesi (BORNBERG), iklim değişikliğiyle mücadelede farkındalık artırmaya ve kurumsal kapasite geliştirmeye yönelik eğitimlerle ilerlemeye devam ediyor.

BORNBERG projesi

Bornova Belediyesi, sürdürülebilir bir gelecek için Heidelberg Belediyesi ile ortaklaşa yürüttüğü BORNBERG projesi çerçevesinde, iklim değişikliğiyle mücadelede önemli adımlar atıyor. Avrupa Birliği tarafından desteklenen bu proje, Bornova’nın iklim değişikliğine uyum kapasitesini artırmayı ve karbon emisyonunu azaltmayı amaçlıyor. Proje, aynı zamanda iki şehir arasında bilgi ve tecrübe paylaşımını güçlendirerek, yerel yönetimlerin bu alandaki etkinliğini artırmayı hedefliyor.

İklim değişikliği ile mücadelede eğitimler

BORNBERG projesi kapsamında Bornova Belediyesi personeli ve yöneticilerine yönelik düzenlenen eğitimler, iklim değişikliğiyle mücadelede insan faktörünün ne kadar önemli olduğunu vurguluyor. Eğitimlerde, doğaya ve diğer canlılara verilen zararın azaltılması ve sürdürülebilirlik için atılması gereken adımlar ele alınıyor. Eğitimler, iki başlık altında gerçekleştiriliyor: ‘Kurumsal Kapasite Geliştirme’ ve ‘Farkındalık Oluşturma’. Kurumsal kapasite geliştirme eğitimlerinde, kurum içi personel ve yöneticiler, akademisyenler tarafından bilgilendirilirken; farkındalık oluşturma eğitimleri, gençler, çocuklar, kadınlar ve gençlik çalışanları gibi farklı grupları hedef alıyor.

Bu eğitimlerin en önemli noktalarından biri, Bornova Belediyesi’nin BORNBERG projesi ortaklarından biri olan Yaşar Üniversitesi’nin Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Nurdan Yıldırım ve Dr. Öğretim Üyesi Emin Selahattin Umdu tarafından verilen eğitimlerdir. Bu eğitimlerde, insanın doğaya ve çevreye olan etkileri üzerine derinlemesine tartışmalar yapılıyor, iklim değişikliği ile mücadelede bireylerin ve kurumların alabileceği önlemler hakkında bilgiler sunuluyor.

Sürdürülebilirlik için güçlü adımlar

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, BORNBERG projesinin iki şehir arasında iklim değişikliğine karşı küresel bir dayanışma örneği sunduğunu belirterek, “Heidelberg gibi sıfır karbon emisyonlu Avrupa kentleriyle birlikte çalışmak bizim için büyük bir fırsat. Bu proje sayesinde Bornova Belediyesi’nin yeşil geleceğe yönelik iklim ve enerji eylem planı oluşturulacak. Çalışmalarımızın, yeşil gelecek için önemli bir katkı sağlayacağına inanıyorum” dedi. Eşki, ayrıca projede yer alan Yaşar Üniversitesi ve Enerji Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ENSİA) ile iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sürdürülebilirlik konusundaki çalışmaları bir üst seviyeye taşıyacaklarını vurguladı.