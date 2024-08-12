Bornova Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Valilik İcra Kurulu UNESCO Toplantısı, İzmir’in kültürel mirasını koruma ve tanıtma hedefi doğrultusunda önemli adımların atılacağını müjdeledi. Toplantıda, Yeşilova ve Yassıtepe Höyükleri için yeni projeler masaya yatırıldı.

İzmir’in tarihi mirası için stratejik adımlar

Bornova Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen UNESCO Toplantısı, İzmir’in tarihi ve kültürel değerlerinin korunması ve tanıtılması üzerine odaklandı. Toplantıya İzmir Vali Yardımcısı İsmail Çorumluoğlu, Konak Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ve diğer yetkililer katıldı. Bu önemli buluşmada, Yeşilova Höyüğü ve Yassıtepe Höyüğü gibi arkeolojik alanlar için çeşitli projeler tartışıldı.

Yeşilova ve Yassıtepe için yeni projeler

Toplantıda, Yeşilova ve Yassıtepe höyüklerinin üst örtü projeleri, Yeşilova Höyüğü’nün kamulaştırılması ve bu alanlar arasında bir ziyaretçi rotasının oluşturulması gibi konular ele alındı. Ayrıca, bölgeye bisiklet ve yürüyüş yolları gibi ek özelliklerin kazandırılması planlanıyor. Bu projeler, hem arkeolojik alanların korunmasını hem de ziyaretçilerin bu tarihi alanları daha iyi deneyimlemelerini sağlamayı amaçlıyor.

Başkan Eşki’den tarihi ve kültürel vurgular

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, toplantıda yaptığı konuşmada, Yeşilova ve Yassıtepe höyüklerinin 8.500 yıllık tarihini vurguladı ve bu kazıların İzmir’in kültürel tarihine katkı sağladığını belirtti. Ayrıca, Bornova Belediyesi bünyesinde bir Müze Müdürlüğü kurulduğunu duyurdu ve ilçede bulunan Levanten Köşkü ve Homeros’un yaşadığı düşünülen mağaralar gibi diğer kültürel miraslara da dikkat çekti.

İzmir’in kültürel mirasının geleceği

Toplantı, İzmir’in tarihi mirasına sahip çıkma çabalarının güçlendirilmesi açısından önemli bir fırsat sundu. Katılımcılar, Yeşilova Höyüğü ve Yassıtepe Höyüğü gibi önemli arkeolojik alanlar için hazırlanan projelerin, İzmir’in zengin geçmişini ve kültürel değerlerini koruma ve tanıtma konusundaki çabalarını artıracağını ifade etti.