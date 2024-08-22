Bornova’da yaz akşamları, Yaz Dinletileri ile renklendirilmeye devam ediyor. Bornova Belediyesi’nin Çamdibi Atatürk Parkı'nda düzenlediği etkinlikte, sahneye çıkan Grup Bando, Balkan müziğinin eşsiz ezgilerini dinleyicilere sundu.

Eylül ayında iki büyük konser

Yaz Dinletileri kapsamında 28 Ağustos’ta Grup Balkanot, 4 Eylül’de ise Ladies 35 Music grupları Çamdibi Atatürk Parkı Amfi Tiyatrosu'nda saat 21.00’de sahne alacak. Her Çarşamba düzenlenen konserler, Bornovalılar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, bu konserlerle Bornovalılara keyifli ve sanat dolu anlar yaşatmayı hedeflediklerini belirterek, kültür ve sanat etkinliklerinin hız kesmeden devam edeceğini vurguladı.