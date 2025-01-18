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Yetkililer, asfaltlama çalışması nedeniyle gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını ve trafik akışının Haşim İşcan Caddesi üzerinden sağlandığını belirtti. Çalışmaların yaklaşık 10 gün süreceği planlanıyor. Bu güzergahı kullanacak sürücülerin dikkatli olmaları, trafik işaretlerine uymaları ve mümkünse alternatif yolları tercih etmeleri öneriliyor.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Birimlerinden yapılan açıklamaya göre, Ankara Caddesi yan yol üzerinde Haşim İşcan Caddesi ayrımından şehir merkezi istikametine doğru asfaltlama çalışmaları başladı.

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