İzmir Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bornova ilçesinde sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirdikleri operasyonda 10 kilo 835 gram yasaklı madde ele geçirdi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Şüpheliler gözaltına alındı

Bornova ilçesinde sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda toplam 10 kilo 835 gram yasaklı madde ele geçirilirken, olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme, her iki şüphelinin de tutuklanmasına karar verdi. İzmir Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, uyuşturucu tacirlerine karşı mücadelenin, vatandaşların da desteğiyle kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.