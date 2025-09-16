26 Eylül – 5 Ekim 2025 tarihleri arasında Bornova Büyükpark’ta gerçekleşecek etkinlikte, on gün boyunca kitap, müzik ve sanat dolu bir atmosfer yaşanacak.

Türkiye’nin en uzun soluklu kitap etkinliklerinden biri haline gelen Bornova Kitap Günleri, bu yıl 63 yayınevi ve 438 yazarı ağırlayacak. 765 bini aşkın kitabın yer alacağı etkinlikte; konserler, paneller, söyleşiler, imza günleri, atölyeler ve sahne performansları ile ziyaretçilere dopdolu bir kültür programı sunulacak. Kitap Günleri her gün saat 10.00 – 20.00 arasında kitapseverlere kapılarını açacak.

“Bornova’yı kitap kokusu saracak”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Homeros’un memleketinde böylesi bir buluşmaya ev sahipliği yapmanın önemine vurgu yaptı. Eşki, “Bornova, edebiyatın ve düşüncenin doğduğu topraklardan biri. Kitap Günleri ile ilçemiz on gün boyunca yalnızca kitaplarla değil, yazarlarla, müzikle ve sanatla da buluşacak. Bu büyük kültür şölenini gelecek nesillere taşıyacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Bornova Büyükpark’ta düzenlenecek etkinlik, her yaştan kitapsevere unutulmaz bir edebiyat ve sanat deneyimi yaşatmayı hedefliyor.