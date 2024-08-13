Eğlenceseverler için unutulmaz bir gece yaşatacak olan 90’lar ve 2000’ler temalı etkinlik, 17 Ağustos 2024 Cumartesi günü saat 21:00’de 6:45 KK Bornova’da gerçekleşecek. Etkinlikte, dönemin popüler hitlerini ve unutulmaz parçalarını çalacak olan DJ Asmen, katılımcılara nostaljik bir müzik şöleni sunacak.

DJ Asmen ile Retro Eğlence

Müzikseverler, DJ Asmen’in 90’lar ve 2000’ler dönemine ait sevilen şarkılarla oluşturacağı atmosferde keyifli anlar yaşama fırsatı bulacak. DJ Asmen, yetenekli performansı ve geniş repertuarıyla etkinliğin merkezinde olacak.

Etkinlik Detayları

Tarih: 17 Ağustos 2024, Cumartesi

17 Ağustos 2024, Cumartesi Saat: 21:00

21:00 Mekan: 6:45 KK Bornova

Geçmişin en iyi hitleri ve enerjik performanslarla dolu bu geceyi kaçırmayın! Biletlerinizi almak ve daha fazla bilgi edinmek için 6:45 KK Bornova’nın sosyal medya hesaplarını ve web sitesini ziyaret edebilirsiniz.