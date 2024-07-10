Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, her sabah saat 05.00'te mesaiye başlayarak Bornova'nın farklı mahallelerinde sorunları yerinde tespit ediyor. Muhtarlar, meclis üyeleri ve bürokratlarla yapılan bu sabah gezilerinde, hızla çözülebilecek sorunlar not alınıyor ve 'Acil Müdahale Ekibi' aynı gün içinde bu sorunları çözüme kavuşturuyor.

Dörder kişilik ekipler ile etkin müdahale

Her biri dört kişiden oluşan Acil Müdahale Ekipleri, asfalt yaması, parke taş tamiri, tehlike arz eden otluk alanların temizlenmesi, ağaç budama ve çöp konteyneri bakım ve temizliği gibi işleri hızlıca gerçekleştiriyor. Planlama veya diğer kurumlarla koordinasyon gerektiren sorunlar ise programa alınarak takip ediliyor, böylece Bornova'daki pek çok küçük sorun aynı gün içinde çözüme ulaşıyor.

Bornovalıların memnuniyeti

Acil Müdahale Ekiplerinin Bornovalılar tarafından büyük beğeni topladığını belirten Başkan Eşki, şunları söyledi: "Hedefimiz elbette sorunları kökten çözmek. Ancak bu çözümler genellikle planlama veya UKOME, elektrik ya da doğalgaz firmalarıyla koordinasyon gerektiriyor. Bornovalının konforunu bir nebze daha arttırabilmek için küçük ölçekli ve hızlı müdahale edilebilecek alanlara özel çözüm geliştirdik. Mümkün olduğunca aynı gün içinde sorunları çözüyoruz. Sabah ziyaretlerimiz sırasında sorunları bize ileten Bornovalılar, yine aynı gün çözüldüğünü gördüğünde çok memnun oluyorlar. Bu memnuniyeti sahada hissediyoruz."

Başkan Eşki'den değişim sözü

Başkan Eşki, göreve geldiğinde Bornovalılara birkaç ay içinde büyük değişim sözü verdiklerini hatırlatarak, "Ekip arkadaşlarımızın özverili çalışmaları, Bornovalıların takdirini kazanıyor. Bu bizi mutlu ediyor. 'Sıfırıncı projemiz' dediğimiz bu çalışmanın, Bornovalılar tarafından beğenilmesi bizim için büyük bir motivasyon kaynağı" dedi.