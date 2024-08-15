Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, ilçedeki altyapı yatırımlarının daha hızlı ve verimli bir şekilde ilerlemesi için İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ile birlikte saha incelemelerinde bulundu. İki kurum arasındaki uyumlu çalışmanın, Bornova’da gerçekleştirilecek hizmetlerin kalitesine doğrudan yansıyacağını belirten Başkan Eşki, altyapı çalışmaları sırasında yaşanan rahatsızlıkların en aza indirileceğini vurguladı.

Bornova’da yatırım öncelikleri belirlendi

İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’yi makamında ziyaret ederek, altyapı yatırımlarında koordinasyonu artırmanın önemine dikkat çekti. Görüşmenin ardından ikili, Bornova’da gerçekleştirilecek yatırımları yerinde inceledi ve yatırım programında öncelik verilecek projeleri belirledi.

Etkin yönetim vurgusu

Başkan Eşki, İzmir Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere, tüm kurumlarla uyum içinde çalıştıklarının altını çizerek, “Göreve geldiğimden bu yana Bornova’da yoğun bir asfaltlama, yol ve kaldırım tamiri çalışması başlattık. Her sabah erken saatlerde mahallelerimizi ziyaret edip, sorunları tespit ediyoruz ve hızlı çözümler üretiyoruz. Yol çalışmalarımızı İZSU’nun planladığı yatırımlar ve bakım-onarım çalışmaları doğrultusunda düzenliyoruz. İZSU Genel Müdürümüz Gürkan Erdoğan ve ekibiyle gerçekleştirdiğimiz koordinasyon toplantıları sayesinde süreci etkin bir şekilde yönetmeyi, öncelikleri belirlemeyi ve karşılıklı yardımlaşmayı hedefliyoruz” dedi.