Bornova Belediyesi, ilçede güvenli ve konforlu ulaşımı sağlama hedefiyle başlattığı yol ve asfalt çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, Koşukavak ve Tuna Mahallelerini Bornova’nın en işlek caddelerinden biri olan Kamil Tunca Caddesi’ne bağlayan Ziya Paşa Caddesi’ndeki çalışmalar başarıyla tamamlandı.

Başkan Eşki: “Bornovalının memnuniyeti önceliğimiz”

Asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Bornovalıların yapılan çalışmaları yakından takip ettiğini belirterek, “Bornova’yı güzelleştirmek ve Bornovalıyı mutlu etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu çabalarımızın karşılığında halkımızın memnuniyetini görmek bizleri motive ediyor” dedi. Eşki, Ziya Paşa’nın “Aynası iştir kişinin, lafa bakılmaz” sözünü hatırlatarak, Bornova’nın her yönüyle daha konforlu ve estetik bir ilçe haline gelmesi için çalışmaların aralıksız süreceğini vurguladı.

En işlek caddelerden birinde büyük dönüşüm

Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, 650 metre uzunluğunda ve 7 metre genişliğindeki Ziya Paşa Caddesi’nin asfalt seriminin ilk etabı tamamlandı. İkinci etaba geçilen cadde, Çamdibi bölgesinin en yoğun trafiğine sahip yollarından biri olarak, hem araç trafiğinin daha düzenli akmasını hem de yayaların güvenliğini artırmayı hedefliyor.

"Daha modern bir Bornova için çalışıyoruz"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, cadde üzerindeki incelemeleri sırasında, göreve gelmeden önce ve sonrasında en çok yol ve kaldırım sorunlarıyla ilgili talepler aldıklarını belirtti. Eşki, “Vatandaşlarımızın beklentilerini karşılamak için çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Gece gündüz demeden, daha modern ve yaşanabilir bir Bornova için çalışmaya devam edeceğiz” diyerek, ilçe genelinde başlayan yol yapım ve asfalt serim çalışmalarının artarak devam edeceğini ifade etti.