Bornova’da düzenlenen bal hasadı etkinliğinde, belediye arılığı ve kursiyerlerin kendi kovanlarından elde edilen ballar toplandı. Belediye Başkanı Ömer Eşki, arıcılığın doğayı koruyan ve üreticiyi destekleyen bir faaliyet olduğunu vurguladı.

Arıcılık Eğitimleri ve Destekler

Bornova Belediyesi’nin Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından düzenlenen arıcılık eğitimleri, bu yıl yaklaşık 100 kursiyere ulaştı. Kursiyerlere temel ekipmanların yanı sıra bir dolu ve bir boş kovan da hediye edildi. Kendi arazisi olmayan kursiyerlere ise Kayadibi Mahallesi’ndeki belediye arılığında üretim imkânı sağlandı.

Bal Hasadı Etkinliği

Belediye arılığı ve kursiyer kovanlarından elde edilen ballar, düzenlenen etkinlikte hep birlikte hasat edildi. Arıcılar, emeğinin karşılığını almanın sevincini yaşarken, bal üretiminin önemi bir kez daha vurgulandı.

Başkan Eşki’nin Açıklamaları

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, etkinlikte yaptığı açıklamada, “Arıcılık hem doğa için hem de üretici için büyük değer taşıyor. Biz Bornova’da sadece arıcılarımızı desteklemekle kalmıyor, aynı zamanda doğayı da koruyarak gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir kent bırakıyoruz. Bugün yapılan bal hasadı, bu emeğin en tatlı karşılığı oldu.” dedi.