Bornova Belediyesi, ilçedeki 12 eski köy yerleşiminde kadınlar, çocuklar ve engellilere yönelik detaylı bir envanter çalışması gerçekleştiriyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülen anket kapsamında, belediye ekipleri ev ev gezerek yaş grupları, okuma yazma oranları, çocuk ve engelli sayıları gibi verileri topluyor. Bu bilgiler, gelecekteki hizmet planlamaları için temel oluşturacak.

Anket çalışması sırasında, vatandaşların belediye faaliyetleri ve hizmetleri hakkında bilgi sahibi olup olmadıkları da sorgulanıyor. Ayrıca, kreş, park gibi toplumsal ihtiyaçlar da değerlendiriliyor. Bu veriler, belediyenin daha etkili hizmet sunabilmesi için önemli bir kaynak sağlayacak.

Anketler, yerel üreticilerin ihtiyaçlarını ve beklentilerini de göz önünde bulunduruyor. Ürün envanteri ve üretim planlaması oluşturulurken, üretimi artırmak için hangi desteklerin gerektiği yönünde sorular yer alıyor. Bornova Belediyesi, bu veriler ışığında yerel üreticilere uygun destek programları geliştirmeyi hedefliyor.

Yatırımlar, anket sonucuna göre olacak

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, anket çalışmalarının, gelecekte yapılacak yatırım, proje ve hizmetlerin yönünü belirleyeceğini vurguladı. “Vatandaşlarımızın katılımı ve geri bildirimleri, hizmetlerimizin kalitesini artırmada en büyük yol göstericimiz olacak,” diyen Başkan Eşki, anketlerin sonuçlarının, ilçedeki ihtiyaçlara uygun ve etkili yatırımlar yapılmasını sağlayacağını ifade etti.