Bornova Belediyesi, vatandaşların huzurlu ve sorunsuz bir Kurban Bayramı geçirebilmesi için hazırlıklarını tamamladı. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, bayram süresince tüm hizmetlerin kesintisiz devam edeceğini belirterek, “Yaptığımız düzenlemeler ve nöbetçi birimlerimizle hizmetlerimiz aksamadan devam edecek” dedi.

Temizlikte ekstra önlemler

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bayram süresince 7/24 çalışmaya devam edecek. Kurban atıklarının düzenli toplanıp kireçlenmesi, çöp konteynerlerinin yıkanarak dezenfekte edilmesi ile kötü koku ve çevre kirliliği önlenecek. Kurban kesim yerlerine daha büyük konteynerler yerleştirilecek ve özel çöp poşetleri dağıtılacak. Ek araçlarla hacimli atıklar toplanacak, konteyner sayısı arttırılarak evsel atıkların sorun yaratmasının önüne geçilecek. Ayrıca cami, cemevi ve kiliselerin temizlikleri bayram öncesi tamamlanacak.

Zabıta ekipleri görev başında

Bornova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Sağlık Müdürlüğü ekipleriyle birlikte denetimlerini sürdürecek. İlçe Kurban Komisyonu’nun izin vermediği yerlerde satış ve kesim yapılması engellenecek. Ekipler, seyyar satıcılar, dilenciler ve vatandaşın huzurunu bozacak durumlara karşı görev başında olacak. Kaçan kurbanlıkların yakalanması ve mezarlık çalışmalarında İzmir Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği yapılacak. Veteriner İşleri Müdürlüğü Pınarbaşı Can Dostları Yerleşkesi de bayram süresince can dostlar için çalışmaya devam edecek.

Ücretsiz servis hizmeti

Vatandaşların Işıkkent’teki kurban satış yerine ulaşımı için ücretsiz servisler 14 Haziran’a kadar hizmet verecek. Servisler, Bornova Hükümet Konağı önünden saat 10.00 ve 15.00'te, Işıkkent’ten ise 12.30 ve 18.00'de kalkacak.

Belediye hizmetlerinde kesinti yok

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, belediye hizmetlerinin bayram süresince aksamadan devam edeceğini belirterek, vatandaşların herhangi bir sorun yaşamaları durumunda 0 232 999 19 19 numaralı Çağrı Merkezi’ni arayabileceklerini söyledi. Eşki, “Temizlik, zabıta, veteriner işleri müdürlüklerimiz başta olmak üzere ilgili birimlerimiz görevlerine devam edecek. Tatil boyunca yaşanan olumsuz durumlara anında müdahale edilecek. Kurban satış ve kesim yerlerindeki denetimlerimiz aralıksız devam edecek. Herkesin Kurban Bayramını kutlarım” dedi.