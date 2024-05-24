Daha konforlu yollar ve ulaşım sağlamak amacıyla Bornova genelinde asfalt döküm çalışmalarını sürdüren Bornova Belediyesi, dik yokuşların bulunduğu bölgelerde beton yol yenileme çalışmalarına da hız verdi. Altındağ Merkez Mahallesi’nde eski yolların kaldırılması ve yeni beton dökümü için Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki harekete geçti.

Yılın ilk beton yol çalışması başladı

Bornova Belediyesi, 2024 yılının ilk beton yol çalışmasını Altındağ Merkez Mahallesi’nde gerçekleştirdi. 4607 Sokak’ta başlatılan çalışmalar kapsamında, çatlayan ve deforme olan yol önce kazılarak zemin hazırlandı, ardından beton dökümü yapıldı. Başkan Ömer Eşki, dik yokuşlarda araçların kaymasını önlemek amacıyla beton yol tercih edildiğini belirterek, ilk etapta bu bölgede 10 sokakta daha beton yol çalışması yapılacağını açıkladı. Çalışmalar, Merkez Mahallesi’nin ardından Altındağ’ın en yüksek kesimi olan Çamkule Mahallesi’nde devam edecek.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, beton yol çalışmaları sırasında Fen İşleri ekibiyle birlikteydi. İlk beton dökümü için düğmeye basan Başkan Eşki, bir hafta önce bölgede yapılan incelemeleri hatırlatarak şunları söyledi: “Tüm Bornova’yı sokak sokak gezerek sorunlu bölgelerde gereken çalışmaları yapacağız. Merkez Mahallesi yol sorunları açısından en kritik