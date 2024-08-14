Bornova Belediyesi, tarımsal üretime odaklanarak çiftçilere yönelik eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü uzmanları, eski köy yerleşimlerinde "Kış Sebzeleri Yetiştirme Teknikleri" eğitimi başlattı.

Tohum ekiminden hastalıklarla mücadeleye kadar kapsamlı eğitim

Bornova Belediyesi, kışlık sebzelerin ekimi başlamadan önce çiftçilere ihtiyaç duydukları bilgileri köylerinde sunuyor. Kayadibi Mahallesi’nde düzenlenen ilk eğitim, köy kahvesinde gerçekleştirildi. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nden Anıl Ayvaz'ın verdiği eğitimde, tohum ekimi, bahçe hazırlanması, fide dikimi, sulama, gübreleme, toprak işleme ve hastalıklarla mücadele gibi konularda en güncel bilgiler aktarıldı.

"Ekonomik sıkıntıları tersine çevirecek eğitimlerle burdayız"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, “Bilinçli tarım sayesinde kayıpsız, yüksek getirili ve çevre dostu üretimle Türkiye’nin geleceğine katkı sağlamak istiyoruz. Çiftçilerimize bu doğrultuda destek oluyoruz,” dedi. Bornova'daki hayvancılık ve sebze üretiminin gerilediğine dikkat çeken Eşki, çiftçilerin ekonomik sıkıntılarının farkında olduklarını ve bu durumu tersine çevirmek için eğitimlerle çiftçilerin yanında yer aldıklarını belirtti.