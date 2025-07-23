Bornova Belediyesi Film Ofisi (BBFO), 9-14 yaş grubuna yönelik iki ayrı film atölyesi düzenliyor. Ağustos ayında ücretsiz olarak gerçekleşecek etkinlikte çocuklar, stop-motion tekniğiyle film yapımını deneyimleyecek ve temel ekipmanları tanıma fırsatı bulacak.



Sinema ile tanışan yeni nesil

Bornova Belediyesi Film Ofisi, sinemaya ilgi duyan çocuklar için özel olarak hazırladığı yaz atölyeleriyle, yaratıcılığı teknolojiyle buluşturmayı hedefliyor. Film yapım sürecinin temellerini kapsayan atölye programı kapsamında çocuklar, ses ve görüntü ekipmanlarını kullanmayı öğrenecek, kendi kısa stop-motion filmlerini hazırlayacak.

Program detayları

Etkinlikler, Bornova Büyükpark içindeki Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenecek. Katılım kontenjanı her grup için 12 kişiyle sınırlı.

1. Grup

Yaş: 9-10-11

Tarih: 11-12-13 Ağustos 2025

Saat: 11.00 – 13.00

2. Grup

Yaş: 12-13-14

Tarih: 18-19-20 Ağustos 2025

Saat: 11.00 – 13.00

Başvurular 28 Temmuz 2025 tarihine kadar basvuru.bornova.bel.tr adresi üzerinden alınacak. Asil ve yedek listelere giren adaylar, başvuru sonrası üç gün içinde velileri aracılığıyla bilgilendirilecek.

Başkan Eşki’den yaratıcılığı destekleyen mesaj

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, çocuklara yönelik bu tür sanatsal etkinliklerin önemine değinerek şu ifadeleri kullandı:

“Sanatla büyüyen, üreten bir gençliğin temelleri burada atılıyor. Teknolojiyle yaratıcılığı buluşturan bu atölyelerle çocuklarımız hem eğleniyor hem de düşünmeyi, sorgulamayı ve üretmeyi öğreniyor. Bornova Belediyesi olarak onların yanında olmaktan gurur duyuyoruz.”