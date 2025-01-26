Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu (BBŞT), çocuklara yönelik "Güneş Herkes İçin Parlar" adlı oyununu ara tatildeki öğrenciler için ücretsiz olarak sahneleyerek büyük ilgi gördü. Çamdibi Nedret Güvenç Sahnesi'nde gerçekleştirilen gösterim, hem çocuklardan hem de ailelerden tam not aldı. Oyunun 31 Ocak Cuma günü dördüncü kez sahnelenmesi bekleniyor.

Evrensel değerler eğlenceli bir şekilde işlendi

Yönetmenliğini Ozan Gökmen’in üstlendiği "Güneş Herkes İçin Parlar", Karga ve Ayı adlı iki karakterin dostluk hikayesini konu alıyor. Oyun, minik izleyicilerine cesaretin bulaşıcı olduğunu anlatırken, farklılıkların güzelliği, birlikte yaşamanın önemi ve özgürlüğün değeri gibi önemli mesajlar veriyor.

Başkan Eşki: “Çocuklarımızın gülüşü bizim için en büyük mutluluk”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, oyunun ardından yaptığı açıklamada, çocukların eğlenip hayata dair anlamlı mesajlar alabilecekleri etkinlikler düzenlemenin büyük bir mutluluk olduğunu belirtti. Sanatın, çocuklar için cesaret ve ilham kaynağı olduğunu vurgulayan Başkan Eşki, "Bornovalı ailelerimizin ve çocuklarımızın yüzündeki mutluluk, doğru bir iş yaptığımızın göstergesi" ifadelerini kullandı.