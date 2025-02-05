Ege Denizi'nde 28 Ocak 2025’te meydana gelen depremler, İzmir halkında tedirginlik yaratırken, afet sonrası güvenli toplanma alanlarının gerekliliğini yeniden ortaya koydu. Özellikle yoğun nüfusa sahip Bornova ilçesinde belirlenen toplanma alanları, deprem anında ve sonrasında vatandaşların can güvenliği açısından büyük önem taşıyor.

Deprem toplanma alanları, olası bir afetin ardından geçici barınma merkezleri kurulana kadar halkın güvende kalmasını sağlayan ve acil durum ekiplerinin organize hareket etmesine yardımcı olan kritik noktalardır. Peki, bu alanlar nasıl belirleniyor ve hangi kriterlere göre seçiliyor?

Toplanma alanları neye göre belirlenir

Bornova’daki afet toplanma alanlarının belirlenmesinde şu kriterler dikkate alınıyor:

Nüfus yoğunluğu yüksek bölgelerde daha fazla alan oluşturulması

Ulaşılabilirlik ve tahliye kolaylığı sağlayan noktalar olması

Engelli ve yaşlı bireylerin erişimine uygun alanlar seçilmesi

Yangın, su taşkını, tsunami ve altyapı sorunları gibi ikincil tehlikelerden uzak olması

Düz ve engebesiz araziler üzerine kurulması

Elektrik, su ve tuvalet gibi temel ihtiyaçlara yakın konumlanması

Bu kriterler doğrultusunda belirlenen alanlar, hem vatandaşların güvenliğini hem de arama-kurtarma ekiplerinin hızlı müdahalesini kolaylaştırıyor.

Bornova’daki deprem toplanma alanları nerede?