Bornova Belediyesi, 17 Ağustos Marmara Depremi’nin 25. yılı anısına, İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) İzmir Şubesi işbirliğiyle “Depreme Dayanıklı Yapılar ve Kentsel Dönüşüm” forumu düzenledi. 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli depremin ardından yapı güvenliğinin önemi bir kez daha gündeme gelirken, Küçükpark’ta gerçekleştirilen forumda uzmanlar, Bornovalıların sorularını yanıtladı.

Uzmanlardan kapsamlı bilgilendirme

Forumun moderatörlüğünü İMO İzmir Şubesi Temsilcisi Nurgül Atabay üstlendi. Etkinliğe, İzmir Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Vahyettin Akyol, Bornova Belediyesi Afet İşleri Müdürü Sinancan Öziçer, Kentsel Dönüşüm Müdürü Pelin Şevik Mutlu, İMO İzmir Şubesi Kentsel Dönüşüm Komisyonu Üyesi Ulaş Bağcı, Plan ve Proje Müdürü Deniz Avşar ve İzmir Barosu’ndan Avukat Senem Kiraz konuşmacı olarak katıldı. Forumda, depreme dayanıklı yapılar, mevcut binaların durumu, kentsel dönüşüm ve afet yönetimi konularında kapsamlı bilgiler sunuldu.

Bornova’da dirençli kent hedefi

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Marmara Depremi’nin 25. yılı vesilesiyle yaptığı açıklamada, İzmir ve Kahramanmaraş depremlerinin, depreme dirençli kentler oluşturmanın ne denli önemli olduğunu bir kez daha gösterdiğini vurguladı. Başkan Eşki, "Bilim ve teknik, afete karşı dirençli kentlerin inşasında kritik bir rol oynuyor. Bu nedenle uzmanlarla işbirliğimizi sürdüreceğiz ve Bornova’yı afete dirençli hale getirmek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.