Mahalle muhtarları, dile getirdikleri sorunların hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulmasından dolayı Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'ye teşekkürlerini iletti.

Saha ziyaretleri ile sorunlar yerinde görüldü

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, günün ilk ışıklarında gerçekleştirdiği saha ziyaretleri ile sorunları yerinde tespit ederek çözüme kavuşturmaya başladı. Bu kapsamda çalışmalarına kentin çeperlerinden başlayan Eşki, ilk olarak dik yokuşları ile bilinen Altındağ Merkez Mahallesi'nde uzun zamandır yenilenmeyen yollara el attı. Mahalle sakinlerinin trafik kazalarına maruz kaldığı eski kavşak ise yenilenerek daha güvenli ve estetik bir hale getirildi.

Muhtarlardan övgü dolu sözler

Çamkule Mahallesi Muhtarı Nesim Yaşar, 50 yıldır mahallede yaşadığını ve ilk defa böyle bir hizmet gördüğünü ifade ederek şunları söyledi: "Verilen sözlerin hepsi yerine getiriliyor. Sık sık trafik kazası yaşanan meydanımız düzenlenerek güvenli hale getirildi ve estetik bir görünüme kavuştu. Allah Ömer Başkan'dan razı olsun, yolunu açık tutsun."

Merkez Mahallesi Muhtarı Cemil Aslan da Başkan Eşki'nin seçim öncesi ve sonrasında mahalleyi bir kaç kez ziyaret ederek verdikleri sözleri yerine getirdiğini vurguladı. Aslan, "Çok eksiklerimiz vardı. Ömer Başkan bunların giderileceğine dair söz verdi ve gereğini yapmaya başladı. Kendisine güveniyorum. Mahalle sakinlerimiz adına kendisine ve çalışma arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum" dedi.

Tüm mahallelerde hizmet kalitesi arttırılacak

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ise yaptığı açıklamada, ilçe genelinde öncelikli sorunları tespit ederek hızla çözüme kavuşturmayı hedeflediklerini belirtti. Eşki, "Önceliğimiz temel belediye hizmetleri olan konforlu yolların hizmete sunulması, temizliğin en iyi şekilde yapılması, park ve bahçelerin bakımı, kaldırım işgallerinin önlenmesi. İşe Bornova'nın hizmet almada geri kalmış bölgelerinden çalışmaya başladık. İlerleyen süreçte tüm mahallelerimizde çok daha fazlasını yapacağız" dedi.