Türkiye'de Elektronik Belge Yönetim Sistemi'ne (EBYS) geçen ilk yerel yönetimler arasında yer alan belediye, şimdi de gayrimenkul değerlendirme süreçlerinde yapay zeka kullanarak bir ilke imza attı. Bornova Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, belediye tarafından satın alınacak veya satılacak gayrimenkullerin fiyatını belirlemek için yapay zeka teknolojisinden faydalanmaya başladı. Bu yenilik, hem vatandaşların hem de belediyenin haklarını korumada önemli bir rol oynuyor.

Yapay zeka ile değerleme

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nde, gayrimenkul ve kamulaştırma bedel tespiti aşamasında kullanılan yapay zeka sistemi, çeşitli veri merkezlerinden, emlakçı sitelerinden ve piyasa verilerinden yararlanarak kapsamlı bir değerleme yapıyor. Uzman personelin incelemeleri ve çapraz sorgulamalarının ardından, yapay zekanın önerdiği fiyatlar değerlendiriliyor ve belediye tarafından ilan edilecek nihai fiyat belirleniyor.

‘Öncü rolümüz sürecek’

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, dijital dönüşümdeki öncülüklerinin devam edeceğini vurgulayarak, "Hem Bornovalıların hem de Bornova Belediyesi’nin haklarını korumak ve daha iyi hizmet sunmak gayretindeyiz. Teknoloji, yaşama hem hız hem de konfor ve güven katıyor. Belediyemizin çalışmalarında mümkün olduğu ölçüde teknolojiyi kullanmaya, bu konfordan Bornovalıları faydalandırmaya gayret ediyoruz. Dijital belediyecilik noktasındaki adımlarımız da bu alandaki öncü rolümüz de sürecek." dedi.