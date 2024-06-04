Atıl durumdaki hiçbir malın Bornovalılara fayda sağlamayacağını vurgulayan Başkan Eşki, "Bizler Bornova'ya hizmet için geldik. İhtiyaç duyarsak taşınmazları açık ihale ile satacak, elde edeceğimiz gelirle başta yolların yenilenmesi olmak üzere yatırımlar yapacak, ihtiyaç sahiplerine verdiğimiz sosyal destekleri arttıracağız" dedi.

Meclis Üyeleri de Taşınmaz Satışına Onay Verdi

Bornova Belediyesi'nin Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı Meclis Salonu'nda yapıldı. Toplantıda Bornova Belediyesi'ne ait 18 taşınmazın satışı gündeme geldi. Satışa ilişkin maddeler oy çokluğu ile kabul edildi.

"Hizmet İçin Kaynağa İhtiyacımız Var"

Atıl bir şekilde duran taşınmazların vatandaşa fayda sağlamadığını belirten Başkan Eşki, "Kasamızda para var ama yarın neyle karışılacağımızın garantisi yok. Ben hayatım boyunca özelleştirmelere karşı oldum ama yatırım için ihtiyacımız olursa taşınmazları açık ihale ile satacağız. Bu yerlerin bazılarında işgal olduğunu da tespit ettik, onların 5 yıllık ecri misil bedellerini de talep edeceğiz" dedi.

Yatırımlar ve Sosyal Destekler Ardı Ardıra Gelecek

Bornova'ya hizmet için göreve geldiklerini ve vatandaşlardan yatırım ve hizmet beklediklerini söyleyen Başkan Ömer Eşki, "Yoğun biçimde yol çalışması yapacağız ama sadece bir tane beton mikserimiz var. Bu yetmez. Bizim Bornova'da en az üç miksere, finişere, çok sayıda kamyona ihtiyacımız var. Park ve bahçeler için malzemelere ihtiyacımız var. Ağır ekonomik şartlar altında ezilen ihtiyaç sahiplerine verdiğimiz sosyal destekleri arttırmamız gerekiyor. Bunun için Kent Market’ler açacağız. Bizim hizmet için paraya, ek tedbirlere ihtiyacımız var. Bu doğrultuda tüm imkanları masaya yatırıyoruz. Keşke faizler bu kadar yüksek olmasaydı da kredi çekebilseydik. Tüm zorluklara rağmen vatandaşlarımıza hak ettiği hizmeti vereceğiz. Bu nedenle işe yaramayan taşınmazları kaynağa dönüştürerek Bornovalılar için kullanacağız" diye konuştu.