Bornova Belediyesi, bu büyük mücadeleyi basketbol tutkunlarının hep birlikte izleyebilmesi için Büyükpark’a dev ekran kuruyor.

Final karşılaşması, 14 Eylül Pazar günü saat 21.00’de canlı olarak yayınlanacak. Bornovalılar, milli takımın final heyecanını omuz omuza yaşayarak 12 Dev Adam’a hep birlikte destek verecek.

Başkan Eşki’den davet: “Sandalyeni al, Büyükpark’a gel”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, tüm İzmirlileri Büyükpark’a davet ederek,

“Milli takımımızın final başarısı hepimizi gururlandırdı. Sporun birleştirici gücünü Bornova’da hep birlikte yaşayacağız. Büyükpark’ta kuracağımız dev ekranda, 12 Dev Adam’a yan yana destek vereceğiz. Herkes sandalyelerini alıp gelsin, bu tarihi coşkuyu birlikte paylaşalım” dedi.

Büyükpark dev bir açık hava arenasına dönüşecek

Bornova Belediyesi’nin organizasyonu ile Büyükpark, 14 Eylül akşamı basketbol severlerin buluşma noktası olacak. Maç öncesi ve sonrasında Bornovalılar, milli takımın tarihi mücadelesinin heyecanını birlikte yaşayacak.

Etkinlik Bilgileri:

Karşılaşma: Türkiye – Almanya (EuroBasket Finali)

Tarih: 14 Eylül Pazar

Yer: Bornova Büyükpark

Not: Katılımcıların rahat izleyebilmesi için kendi sandalyelerini getirmeleri önerilir.

Bornova, 12 Dev Adam’ın tarihi final mücadelesinde büyük bir basketbol şölenine ev sahipliği yapacak.