Bornova'da Fabrika Işçileri 31 Gündür Grevde

İzmir'in Bornova ilçesindeki Kristal Zeytinyağı Fabrikası'nda, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması sebebiyle başlayan işçilerin grevi, 31 gündür devam ediyor. Tekgıda İş Sendikası Genel Örgütlenme Teşkilatı Sekreteri Kemal Köse, "Grevin 31'inci günü değil 311'inci günü de olsa bu mücadeleyi çalışan üyelerimiz mutlu olana kadar sürdüreceğiz" dedi.

"Haklarımızı alana kadar buradayız"

Arkas Holding bünyesindeki fabrikada görev yapan işçiler, toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlanamayınca greve gitme kararı aldı. Fabrika önünde süren direniş, işçilerin haklarını alana kadar devam edeceğini ifade ediyor. Tekgıda İş Sendikası Genel Örgütlenme Teşkilatı Sekreteri Kemal Köse, “21. Dönem Toplu İş Sözleşmesini imzalamak üzereyken, yasaların bize verdiği 6356 yetkilerle birlikte şubat ayında başlayan sözleşme görüşmeleri, ilk 60 günde sonuçlanmayınca ara buluculuk sürecine gittik. Mayıs sonunda ise grev kararı aldık” şeklinde konuştu.

"İnsanca yaşamak istiyoruz"

Köse, “98 arkadaşımız grev oylamasına katıldı ve 80 oyla 11 Haziran günü grevimiz başladı. Arkas Şirketler Grubu'nda çalışan üyelerimizin, şirketin hisselerinde pay sahibi olmalarını istemedik. Ekonomik şartları göz önünde bulundurarak, ele muhtaç olmayacak bir ücret talep ettik. Çocuklarını okula gönderebilmek, evinin ihtiyacını karşılayabilmek için mücadele ediyoruz” dedi.

"Direnmeye devam edeceğiz"

Fabrika çalışanı Günnaz Küçüközmen, “Birlikte yola çıktık ve kazanmak için elimizden geleni yapıyoruz. Çoluğumuzu çocuğumuzu geçindirmek istiyoruz. Direnmeye devam ediyoruz” dedi. Bir diğer çalışan Cenap Çelik ise “18 yıldır burada çalışıyorum ve emeklerimizin hakkını istiyoruz. Evimize boş ceple gitmek istemiyoruz” diye ekledi.