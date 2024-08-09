Bornova Belediyesi, dün akşam Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Paris 2024 Olimpiyatları’nda İtalya ile oynadığı yarı final maçının heyecanını Bornovalılara yaşattı. Büyükpark’ta kurulan dev ekran önünde toplanan binlerce kişi, Filenin Sultanları’nın sergilediği büyük mücadeleyi nefeslerini tutarak takip etti.

Bronz madalya maçına büyük destek

Taraftarlar, maç boyunca heyecan dolu anlar yaşarken, milli takımımıza maçın son düdüğüne kadar büyük destek verdi. Bornovalılar, Filenin Sultanları’nın mücadelesinden dolayı duydukları gururu dile getirirken, Cumartesi günü Brezilya ile oynanacak bronz madalya maçı öncesi "Sizlere güveniyoruz" mesajını ilettiler.

"Azimleri her türlü övgüyü hakediyor"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Filenin Sultanları’nın bugüne kadar Türkiye’ye büyük gururlar yaşattığını vurgulayarak, “Millilerimiz yarı finale kadar yükselerek Türk voleybolunun geldiği noktayı tüm dünyaya gösterdi. Azimleri ve mücadeleleri her türlü övgüyü hak ediyor. İnanıyorum ki bu tecrübe, gelecekteki başarıların temelini oluşturacak” ifadelerini kullandı.