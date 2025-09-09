Çalışmalar, özellikle öğrencilerin güvenli ulaşımı ve artan trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla gece boyunca sürdürüldü.

Başkan Eşki Çalışmaları Yerinde Takip Etti

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, ekiplerin gece boyunca sürdürdüğü asfalt çalışmalarını bizzat sahada takip etti. Sabahın ilk ışıklarına kadar süren mesai boyunca ekiplerden bilgi alan Başkan Eşki, özellikle okulların açılmasıyla birlikte artan araç yoğunluğuna dikkat çekti.

Başkan Eşki yaptığı açıklamada,

“Okulların bulunduğu cadde ve sokaklara öncelik vererek çalışmalarımızı hızlandırdık. Trafik yoğunluğunun en yüksek olduğu bu bölgelerde, öğrencilerimizin güvenliği ve sürücülerin konforu için gece gündüz çalıştık. Bornova’nın her köşesinde konforlu ve güvenli yollar için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor.” dedi.

Bornova Trafiğine Konforlu Çözümler

Altyapı çalışmaları İZSU tarafından tamamlanan caddelerde, Bornova Belediyesi ekipleri asfalt serimi ve yol yenileme işlemlerini titizlikle yürüttü. Özellikle okul bölgelerinde yapılan bu çalışmalar, hem öğrenciler hem de vatandaşlar için güvenli ve konforlu bir ulaşım sağladı.

Bornova’da gece mesaisiyle tamamlanan yol yenileme çalışmaları, ilçedeki trafik akışının rahatlamasına ve cadde güvenliğinin artırılmasına önemli katkı sundu.