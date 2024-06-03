Onlarca ekip ve yüzlerce dansçının katılımıyla gerçekleştirilen festivalin final gösterileri, Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda binlerce Bornovalı tarafından izlendi.

Bornova renklere büküldü

24 ekip ve 700'den fazla dansçının bir araya geldiği Bornova Halk Dansları Festivali, bu yıl da büyük ilgi gördü. Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen ekipler, yöresel halk oyunlarını sahneye taşıyarak izleyenlere unutulmaz bir görsel şölen sundu. Festival kapsamında Perşembe ve Cuma günleri Ayfer Feray Açıkhava Tiyatrosu'nda, Cumartesi günü Çamdibi Atatürk Parkı'nda ve Pazar akşamı ise Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'ndaki Amfi Tiyatro'da çeşitli gösteriler gerçekleştirildi.

Final gösterisi izleyenleri büyüleyici

Festivalin final gösterisi, Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda nefes kesici bir atmosferde gerçekleşti. Renkli kostümleri ve coşkulu danslarıyla izleyenleri büyüleyen ekipler, adeta bir halk dansları şöleni yaşattı. Binlerce Bornovalı'nın izlediği final gösterisi, festivale unutulmaz bir son kattı.

Başkan Eşki: "Festivali daha da büyüteceğiz"

Festivalin heyecanına başından sonuna kadar ortak olan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, bir hafta boyunca yaşananların önümüzdeki 5 yılın nasıl geçeceğinin bir göstergesi olduğunu söyledi. Halk oyunlarının kültürümüzün en büyük zenginliklerinden biri olduğunu vurgulayan Başkan Eşki, "Bornova Belediyesi olarak her figürüyle, her adımıyla tarihimizden akan tüm bu zenginliği sizlerle buluşturmak istedik. Bu anlamda katılımcı ekiplere, Ege Üniversitesi Konservatuvarı'na, emek veren çalışma arkadaşlarıma ve katılımları ile bu coşkuya ortak olan tüm Bornovalılara teşekkür ediyorum. Önümüzdeki yıllarda bu festivali hep birlikte daha da büyüteceğiz" diye konuştu.