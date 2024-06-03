Bornova Belediyesi, daha yeşil bir gelecek için önemli bir adım atıyor. İklim Uyum Şehir Eşleştirme Projesi (BORNBERG) kapsamında Heidelberg Belediyesi ile iş birliğine giren Bornova Belediyesi, bu proje ile ilgili gelişmeleri bürokratlarına aktardı.

Yeşil bir gelecek için yapılacak çalışmaların ele alındığı toplantıda, AB ve Almanya'nın Heidelberg Belediyesi'nin deneyimlerinden de yararlanılarak atılabilecek adımlar üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda, BORNBERG Projesi'nin detayları da paylaşıldı. Toplam 110 bin Euroluk bütçesinin yüzde 90'ı "Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme-2: Yeşil Bir Gelecek İçin Eşleştirme Hibe Programı" tarafından karşılanan proje, iklim ve çevre temelli eylemler için Türk ve AB yerel yönetimleri arasındaki diyaloğun geliştirilmesini ve yerel yönetimlerin kapasitelerinin güçlendirilmesini amaçlıyor.

Bornova Belediyesi'nin başkan yardımcıları ve birim müdürleri, Prof. Dr. Nurdan Yıldırım ve Dr. Öğretim Üyesi Emin Selahattin Umdu'nun sunumlarını dinledi. Sunumlarda, iklim değişikliğinin etkileri, bu etkilere karşı alınması gereken önlemler ve BORNBERG Projesi'nin bu bağlamda nasıl bir katkı sağlayacağı ele alındı.

Toplantıda, BORNBERG Projesi kapsamında yapılacak çalışmalar hakkında da bilgi verildi. Bu çalışmalar arasında, iklim değişikliği ve çevreye ilişkin farkındalık programları düzenlemek, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımları yapmak, atık yönetimi sistemini geliştirmek ve yeşil alanları artırmak yer alıyor.