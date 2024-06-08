Bornova Belediyesi, yaz döneminde düzenleyeceği Hobi ve Beceri Edindirme Kursları için başvurulara devam ediyor. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, tüm Bornovalıları bu kurslara katılmaya davet ederek, "Hep birlikte dopdolu bir yaz geçireceğiz" dedi.

Kurslara yoğun ilgi

Bornova Belediyesi’nin Hobi ve Beceri Edindirme Kursları yaz dönemi kayıtları yoğun ilgi görüyor. İlçenin dört bir yanındaki 12 merkezde müzikten dansa, el sanatlarından fotoğrafçılığa toplam 22 branşta kurs düzenlenecek. Belediyenin internet sitesi üzerinden yapılan ve 10 Haziran’a kadar devam edecek olan başvuruların ilk beş gününde yaklaşık 3.500 kişinin kaydı alındı.

Başkan Eşki’den Bornovalılar’a çağrı

Kültür ve sanat alanındaki faaliyetleri temel belediyecilik hizmetlerinden ayırmadıklarını ifade eden Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, "Hobi ve Beceri Edindirme Kursları ile sanatı sevdirmeyi ve yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Kurslarımızla Bornovalıların dopdolu bir yaz geçireceğine inanıyorum" dedi.

Kurs merkezleri ve branşlar

24 Haziran’da başlayıp, 30 Ağustos'ta sona erecek Hobi ve Beceri Edindirme Kursları’nın düzenleneceği merkezler ve branşlar şöyle:

Hobi ve Beceri Edindirme Kurs Merkezi: Bağlama, Gitar, Elektro Gitar, Piyano, Keman, Ritim/Vurmalı Çalgılar, Çocuk Korosu, Kadın Korosu, Çalgı Yapım Atölyesi, Halk Oyunları, Bale, Modern Dans, Latin Dansları, Zumba, Seramik, Resim, El Sanatları, Fotoğrafçılık, Satranç, Akıl Oyunları

Çamdibi Şehit Er Adem Bilaloğlu Sosyal Tesisleri: Bağlama, Gitar, Piyano, Keman, Kadın Korosu, Ritim/Vurmalı Çalgılar, Halk Oyunları, Bale, Zumba, Seramik, Resim, El Sanatları, Fotoğrafçılık, Satranç

Altındağ Atatürk Kültür Merkezi STK Yerleşkesi: Bağlama, Gitar, Piyano, Keman, STK THM Korosu, Çocuk Korosu, Halk Oyunları, Bale, Zumba, Seramik, Resim, El Sanatları, Satranç

Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi: Bağlama, Piyano, Keman, Resim, Fotoğrafçılık, Satranç

Doğanlar Prof. Dr. Aysel Bayraktar Kültür Merkezi: Gitar, Resim, El Sanatları, Satranç

Naldöken Kültür Merkezi: Satranç, Keman, Çocuk Korosu, Resim

Pınarbaşı Kültür Merkezi: Bağlama, Gitar, Keman, Kadın Korosu, Çocuk Korosu, THM Korosu, Halk Oyunları, Zumba, Resim, El Sanatları, Fotoğrafçılık, Satranç

Cumhuriyet Evi: Piyano, Kanun, Ritim/Vurmalı Çalgılar, Gitar

Şehit Kara Pilot Mehmet İlker Karaman Sosyal Tesisleri: Zumba, Halk Oyunları

Prof. Dr. Türkel Minibaş Gençlik Merkezi: Halk Oyunları, Kadın Korosu, Gitar, Çocuk Korosu

Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi: Kadın Korosu

Ayfer Feray Açıkhava Tiyatrosu: Halk Oyunları