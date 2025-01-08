İzmir’in Bornova ilçesinde, oldukça sıradışı bir dolandırıcılık yöntemi ile hareket eden şüpheli, sonunda polis tarafından ele geçirildi. 24 Aralık'ta Atatürk Mahallesi'ndeki bir markete giren 26 yaşındaki O.S., market sahibinin oğlunun arkadaşı olduğunu öne sürerek, alışveriş yaptı. 15 paket sigara, iki şişe viski ve bir şişe rakı alarak toplamda büyük bir hesap açan O.S., ödemeyi IBAN ile göndereceğini iddia etti. Market sahibinin bir anlık dalgınlığını fırsat bilen O.S., hızla oradan ayrıldı ve izini kaybettirdi. Bu olay anı, marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis ekipleri kısa sürede şüpheliyi yakaladı

Market sahibi N.K.’nin hemen polise haber vermesi üzerine Bornova 100’üncü Yıl Polis Merkezi Amirliği devreye girdi. Yapılan hızlı ve etkin polis çalışması sonucu O.S. kısa sürede yakalandı. Yapılan incelemede, O.S.'nin daha önce de benzer yöntemlerle dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunduğu tespit edildi. Şüphelinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.