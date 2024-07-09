Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Kent Market projesini hayata geçirmenin gururunu yaşadığını belirterek, “İlçemizde hiç kimse yatağına aç girmeyecek” dedi. Proje kapsamında, Bornova’daki ihtiyaç sahiplerine gelir durumlarına göre kartlarına yüklenen kredilerle gıda, giyim, kırtasiye, temizlik ve yakacak gibi temel ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri belirtildi.

Bornovalılar'dan teşekkür

Kent Market’ten alışveriş yapmaya başlayan vatandaşlar, Bornova Belediyesi’ne ve Başkan Ömer Eşki’ye teşekkürlerini ileterek memnuniyetlerini dile getirdi. Vatandaşlar, “Geçmişte yardım kolisi alıyorduk, bu sistem çok daha güzel. Kartlarımıza yüklenen bakiyelerle ihtiyacımız olanı alabiliyoruz. Raflar diğer marketler gibi, her ürünü bulmak mümkün. Bu projede emeği geçen herkesten Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

Sosyal yardım ağı genişliyor

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Altındağ ve Işıkkent şubelerinin de bu hafta açılacağını belirterek, toplamda 9 noktada hizmet vereceklerini söyledi. Eşki, “Yoksulluk çok arttı, sosyal adalet dengesi bozuldu. Bu çalışmamızla her Bornovalının evine temel ihtiyaç malzemelerinin girebilmesini hedefliyoruz. Bornova’da kooperatif aracılığıyla üretilen tarımsal ürünler de Kent Marketler’de olacak” dedi.

Kimler yararlanabilecek?

Kent Market'ten faydalanmak isteyen ihtiyaç sahipleri, Bornova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne başvuracak. Sosyal inceleme görevlileri, başvuruları ve gelir durumlarını inceleyerek destek sağlanacak kişileri belirleyecek.

Nasıl çalışıyor?

Destekten yararlanacak ailelerin kartlarına iki ayda bir, ihtiyaç ve gelir durumuna göre belirlenen miktarda kredi yüklenecek. Kart sahipleri, paranın geçmediği Kent Market’te kartlarına yüklenen bakiye ile ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Yaşlı veya yatağa bağlı hastalar içinse evlere teslimat yapılacak.

Eski belediye başkanlarının isimleri yaşatılacak

Kent Market şubelerine, kooperatif çalışmalarına imza atan eski belediye başkanlarının isimleri verilecek. Ahmet Piriştina, Celal Altınay, Aytekin Kotil, Aydın Erten, Vedat Dalokay, Ali Dinçer, İhsan Alyanak, Zafer Keskiner ve Enver Salih Dinçer’in isimleri Kent Market şubelerinde yaşatılacak.