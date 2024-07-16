Bornova Belediyesi, yeni bir sanat etkinliğine ev sahipliği yapıyor. İki yetenekli kadın sanatçı, Birgül Sezer ve Gülen Sevgi Önel’in eserlerinden oluşan “Kadın ve Motifler Sergisi” Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi Sergi Salonu’nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Bu karma sergide, toplamda 60 eser yer alıyor ve her bir eser, sanatçıların özgün bakış açılarını yansıtıyor.

Geleneksel motiflerin izinde

Nazilli’deki çalışmalarını İzmir’e taşıyan Birgül Sezer, emekli öğretmen olarak resim sanatına adım atmış. Sergide yer alan 18 eseri, grafik anadal mezunu olarak geleneksel motiflere odaklanarak oluşturduğunu belirten Sezer, Türk halı ve kilim motiflerinden ilham alarak bu motifleri modern yorumlarla bir araya getirdiğini ifade etti. Özellikle yılan derisi motiflerini kullanmayı sevdiğini söyleyen Sezer, bu motiflerin ürkütücü olabileceğini ancak dokularının ve işleme tarzlarının kendisini büyülediğini dile getirdi.

Kadın temalı eserler

Aktif olarak resim öğretmenliği yapan Gülen Sevgi Önel ise, el sanatları ile resmi birleştiren çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Sergide 42 eseri bulunan Önel, çalışmalarında “Kadın” temasını merkeze alıyor. Kadının rüyadaki, gerçek hayattaki ve hayaldeki tasvirlerini resmeden Önel, farklı malzemeler kullanarak eserlerini oluşturduğunu belirtiyor. Ahşap, kumaş, sulu boya, akrilik gibi çeşitli malzemelerle çalıştığını ifade eden sanatçı, sanatlarını daha geniş kitlelere duyurmayı hedeflediklerini vurguladı.