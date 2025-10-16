Bornova Belediyesi, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü’nde “Kadınlarımızla geleceğe umut ekiyoruz” sloganıyla panel ve fotoğraf sergisi düzenledi. Etkinlikte kadın üreticilerin deneyimleri paylaşıldı, “Bereketin Kadın Yüzü” belgeseli gösterildi.



Başkan Eşki: Kadın emeğiyle geleceği büyütüyoruz

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, kadınların üretimdeki gücüne dikkat çekerek Kent Bostanları projesinin dayanışmayı güçlendirdiğini vurguladı. “Kadın emeğiyle toprağı, toprağın bereketiyle geleceği büyütüyoruz” dedi.

Kadın emeği bu ülkenin en büyük gücü

CHP Bornova Kadın Kolları Başkanı Meltem Dalkılıç, kadınların üretimden kopmaması gerektiğini belirterek, Kent Bostanları projesini destekledi. CHP Kadın Kolları MYK Üyesi Rahşan Nazlılıoğlu ise kadın üreticilerin ücretsiz işçi olarak görülmemesi gerektiğini ifade etti.

Toprak en önemli değerimiz

CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Zahide Kurum, tarımın önemine dikkat çekerek, toprağın korunması çağrısında bulundu. Başkan Yardımcısı Barbaros Taşer, Kent Bostanları farkındalığının Bornova’nın her noktasına yayılacağını belirtti.

Panelde deneyimler paylaşıldı

Panelde, bilim insanları ve üreticiler bir araya geldi. Moderatörlüğü Esengül Kaleli üstlendi. Prof. Dr. Uygun Aksoy, kadın çiftçilerin tarımda daha etkin rol alması gerektiğini vurguladı. Ziraat Mühendisi Mine Pakkaner, kadın üreticinin toplum için önemini anlattı.

Doğa ve girişimcilik

Girişimci Menekşe Gül Okunar, şehir yaşamından köy yaşamına geçişini ve tarımdaki deneyimlerini paylaştı. Sırma Gök ise sporculuktan tarıma uzanan yolculuğunu anlatarak kadın üreticilerin alternatif yaşam modelleri yaratabileceğini belirtti.