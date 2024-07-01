Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin liderliğinde, "Demokratik Kent Bornova" vizyonu doğrultusunda Bornova Kent Konseyi'nin kurulması için çalışmalar başladı. Kent Konseyi, Bornova halkının yönetim süreçlerine aktif katılımını sağlayacak önemli bir adım olarak planlanıyor.

Kent Konseyi kuruluş çalışmaları

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin öncülüğünde, demokratik katılımın güçlendirilmesi amacıyla Bornova Kent Konseyi'nin kurulması için adımlar atılıyor. Kent Konseyi, 21 Eylül 2024 tarihinde Ayfer Feray Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilecek genel kurul ile hayata geçecek. Bu kapsamda, Bornova'da yaşayan vatandaşlar, mahalleleriyle ilgili kararlara katılarak yerel yönetim süreçlerine doğrudan etki sağlama fırsatı bulacaklar.

17 Temmuz çalıştayı

Bornova Kent Konseyi'nin oluşturulması için çalışmalar şimdiden hız kazanmış durumda. İlk adım olarak, 17 Temmuz'da düzenlenecek çalıştayda İzmir'deki kent konseyleri başkanları ve akademisyenler bir araya gelecek. Bu etkinlikte, ideal bir kent konseyinin nasıl oluşturulabileceği ve katılımcılığın nasıl sağlanabileceği tartışılacak.

Başvuru için şartlar

Kent Konseyi'ne dahil olmak isteyenler için bilgilendirme seminerleri de 22-26 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek. Başvuruların 23 Ağustos 2024 tarihine kadar alınacağı belirtilirken, detaylı bilgiye [email protected] adresinden ve 0232 999 29 29 - 4969 numaralı telefondan ulaşılabileceği ifade ediliyor.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bornova'da gerçek katılımcılığı sağlamak ve mahallelerimizin kendi geleceği üzerinde söz sahibi olmasını sağlamak için Kent Konseyi büyük önem taşıyor. Herkesi 21 Eylül'deki genel kurula bekliyoruz" dedi.

Kent Konseyi'nin geçmişi

Kent Konseyleri, 1992 yılında Rio'da düzenlenen Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı'nda ortaya çıkan sürdürülebilir kalkınma ve katılımcı demokrasi anlayışının bir yansıması olarak Türkiye'de de uygulamaya geçirilmişti.