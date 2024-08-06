Bornova Belediyesi, Haziran ayında başlattığı Kent Konseyi kurma çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Bornova'daki muhtarlara yönelik bilgilendirme semineri düzenlendi. Seminer, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin önderliğinde, şeffaflık ve katılım odaklı yerel yönetim vizyonunu desteklemek amacıyla gerçekleştirildi.

“Kent Konseyi” ve uluslararası katılım örnekleri masaya yatırıldı

Nevzat Kavalar Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, uzman ve akademisyenler tarafından iki ana konu üzerinde duruldu. Akademisyen Doğan Baran Mengüş, “Kent Konseyi Nedir?” başlıklı sunumunda, kent konseylerinin tarihçesi, yasal temelleri ve yapılandırılma süreçleri hakkında kapsamlı bilgiler sundu. Mengüş, kent konseylerinin yerel yönetimlerdeki kritik rolüne ve muhtarların bu süreçteki önemine vurgu yaptı.

Proje Uzmanı Kemal Gülpınar ise “Katılımcılıkta Yurtdışı Örnekleri” başlıklı sunumunda, Avrupa ile Kuzey ve Güney Amerika'daki katılımcı mekanizmaları inceledi. Gülpınar, Türkiye’ye uyarlanabilecek örneklerle birlikte, mahalle/semt meclisleri, çoklu risk yönetimi ve yoksullukla mücadele konularındaki başarılı uygulamaları paylaştı.

Başkan Eşki: “Muhtarların rolü kritik”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, seminerde yaptığı konuşmada, muhtarların kent konseyi süreçlerindeki rolünü vurguladı. Başkan Eşki, “Kent konseyleri, yerel yönetimlerde katılımcı demokrasiyi güçlendiren en önemli araçlardır. Muhtarlarımızın bu süreçte aktif rol alması, mahallelerimizin ihtiyaçlarını daha iyi anlamamıza ve etkili çözümler üretmemize katkı sağlayacaktır” şeklinde konuştu.