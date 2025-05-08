Bornova Belediyesi ve Bornova Kent Konseyi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türkiye Kent Konseyleri Birliği Bölge Toplantısı, “Değişen Kentlerde Kentli Haklarını Yeniden Düşünmek” temasıyla yapıldı. Toplantı, yerel yönetimlerin daha katılımcı ve demokratik hale gelmesi amacıyla düzenlendi.

Katılımcı demokrasi vurgusu

Toplantının açılış konuşmasını yapan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, “Kent konseyleri, demokrasiyi sadece seçimlerden ibaret görmeyen bir yerel yönetim anlayışının temel taşıdır. Biz Bornova’da her mahallede, her sokakta yurttaşın söz hakkı olduğu bir yönetim anlayışı kurmak istiyoruz. Kent konseyleri bu hedefin en güçlü aracıdır” dedi.

Siyaset, medya, akademi ve STK temsilcileri Bornova’da buluştu

Toplantıya siyaset, medya, akademi ve sivil toplumdan önemli isimler katıldı. 24. Dönem İzmir Milletvekili ve BASAM Başkanı Rıfat Sait, TİMBİR Başkanı Dr. Süleyman Basa, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ve Birlik Danışmanı Ekrem Aslan etkinlikte yer aldı. Katılımcılar, İzmir Valisi Süleyman Elban ve Bornova Belediye Başkanı Eşki ile kentlilik bilinci ve yurttaş katılımı üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Dijitalleşme ve toplumsal dönüşüm

Türkiye Kent Konseyleri Birliği Genel Başkan Yardımcısı Mürsel Sabancı, kent konseylerinin toplumsal katılıma sunduğu katkılardan söz etti. Av. Cüneyt Altıparmak ise “Yeni Bir Dünyanın Eşiğindeyiz” başlıklı sunumunda, dijitalleşmenin sadece teknolojik değil, aynı zamanda derin bir toplumsal dönüşüm yarattığını söyledi. Altıparmak, Cemil Meriç’in “Yaptığınız her hareket, gelecek hayatlarımızın kaderini gizlemekte” sözünü anımsatarak, bugünkü kararların geleceği nasıl şekillendireceğini vurguladı.

Ankara ve Uluslararası uygulamalardan örnekler

Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, başkentteki çözüm odaklı uygulamalardan örnekler verdi. Bornova Kent Konseyi Başkanı Av. Doğan Baran Mengüş, farklı ülkelerdeki yerel katılım modellerini paylaşarak Türkiye için uygun yöntemleri değerlendirdi.

Ortak vizyon ve katılımcı gelecek

Toplantının sonunda, kent konseylerinin daha aktif ve çözüm odaklı yapılar haline gelmesi için ortak bir irade ortaya kondu. Bornova’daki toplantı, yurttaşların yönetime katılımını artırmaya yönelik önemli bir adım olarak kayda geçti.