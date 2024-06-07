Bornova’nın eski köy yerleşimlerinden olan Beşyol Mahallesi’nde, geçmişte büyük ilgi gören Kiraz Festivali yeniden hayat buluyor. 9 Haziran Pazar günü saat 14.00’te başlayacak olan festivalde “En Güzel Kiraz Yarışması”nın ödül töreni de gerçekleştirilecek. Festival, halk oyunları gösterisi ve Ceyhun Şişmanoğlu, Selda Kesgi Dinç ve Fulya Atıl’ın sahne alacağı konserlerle ziyaretçilere eğlence dolu anlar yaşatacak.

Çocuklar İçin Özel Etkinlikler

Festival, çocuklar için özel etkinlikler sunacak. Çocuk oyun alanında pamuk şeker ve patlamış mısır ikramı yapılacak. Ayrıca yüz boyama ve sosis balon etkinliklerinin yanı sıra palyaço ve canlı heykel performansları sahnelenecek. Çocuk oyun alanına şişme oyuncaklar da kurulacak, böylece minik ziyaretçiler eğlence dolu bir gün geçirecekler.

Beşyol Festival’e Hazır

Kiraz Festivali öncesinde Bornova Belediyesi, Beşyol’a gelecek ziyaretçilerin rahat etmesi için tüm önlemleri aldı. Köyün hem Manisa hem de Yaka Mahallesi tarafından girişinde otopark alanları oluşturuldu. Ayrıca çökmeler nedeniyle 4 yıldır kullanılamayan Manisa yönünden girişi sağlayan 2 kilometrelik yol asfaltlandı. Dere korkulukları boyandı, park düzenlemeleri tamamlandı ve yeni muhtarlık binası ile çevre düzenlemesi yapıldı.

Ücretsiz Servis Hizmeti

Bornova Belediyesi, Bornovalıların Beşyol Köyü’ne kolayca ulaşımını sağlamak için ücretsiz servis hizmeti sunacak. Servisler saat 12.00, 13.00, 14.00 ve 15.00’te Bornova Cumhuriyet Meydanı, Bornova Metro Otobüs Durakları, Yahudi Mezarlığı (Altındağ) ve Yeşilova Son Durak’tan hareket edecek.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, İzmirlileri bu keyifli festivale davet ederek, “Tüm İzmirlileri Kiraz Festivali’nde buluşmaya ve Bornova’nın güzel kirazlarını birlikte tatmaya davet ediyorum” dedi.