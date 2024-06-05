Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Amacımız 7. Sanat sinemayı sevdirmek ve geleceğin sinemacılarını yetiştirmek" dedi.

Uluslararası katılımla sinema şöleni

Türkiye, Almanya, Avustralya, Fransa, Ukrayna, İspanya ve İran'dan toplam 10 kısa filmin izleyiciyle buluştuğu etkinlik, Bornova Belediyesi Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşti. Kurmaca, belgesel ve animasyon türlerinde çeşitli filmlerin yer aldığı gösterimler, sinemaseverlere keyifli bir hafta sonu yaşattı.

Bornova kısa film günleri büyüyor

Yerel ve uluslararası sinemaseverleri bir araya getiren Bornova Kısa Film Günleri, sinema kültürünü yaygınlaştırma hedefiyle de öne çıkıyor. Özellikle Bahar Gösterimleri büyük ilgi görürken, festivalin kısa sürede önemli bir marka haline geldiği de açıkça görülüyor.

"Cevizin Altında" belgeseliyle söyleşi

Etkinliğin önemli anlarından biri de "Cevizin Altında" belgeselinin yönetmeni Begüm Aksoy ile gerçekleştirilen söyleşi oldu. Aksoy, belgeselinin yapım sürecini ve içeriğini katılımcılarla paylaşarak izleyicilere farklı bir bakış açısı sundu.

Geleceğin sinemacıları yetiştiriliyor

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Bornova Belediyesi Film Ofisi'nin 2011 yılından beri sinema sektörüne birçok yetenek kazandırdığını vurgulayarak, "Yapım desteği verdiğimiz birçok film uluslararası festivallerde ödül kazandı. Düzenlediğimiz festival kısa sürede büyük ilgi görmeye başladı. Katılımcı sayısı her geçen yıl artıyor. Amacımız, insanlara sinema sanatını sevdirmek ve geleceğin sinemacılarını yetiştirmek" dedi.